BEAH Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hastalarından muhteşem gösteri

Erzurum BEAH TRSM hastaları yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından hastanenin çok amaçlı gösteri salonunda tiyatro, halk oyunları, şiir, sportif faaliyet ve müzik sunumlarından oluşan muhteşem gösteriler yaparak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programın açılış konuşmasını yapan BEAH TRSM merkezi sorumlu hekimi Uzman Doktor Fatma Tuygar Okutucu, hastaların tedavisine katkıda bulunmak amacıyla daha önce gerçekleştirilen el sanatları çalışmalarının yanında bu sene daha üst bir çalışma eklediklerini belirtti. Okutucu, tiyatro, halk oyunları, şiir, sportif faaliyet ve müzik sunumlarından oluşan ve 1 yıl süren bir çalışmanın sonucu ortaya konan tiyatral sunum ile günlük hayatta yok sayılan bu insanların var olduklarına dikkat çekildiğini söyledi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Fatma Tuygar Okutucu, etkinliği, kronik ruhsal rahatsızlıkların yol açtığı yeti yitimi yaşayan, toplumdan uzaklaşan hastaların yeniden topluma kazandırılmasını ve bireysel becerilerinin arttırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Dr. Okutucu, "Duygu ve düşüncelerini daha iyi ifade etmek, insanların duygularını anlayabilmekle ilgili bir çalışma başlattık. Bu anlamda grup çalışmaları yapabilmek adına da drama hocamız ve ekipte görev alan spor müzik usta öğreticiler, hemşirelerimiz bilgi işlemcimiz şoförümüz ve hatta güvenlik görevlilerimizden oluşan yaklaşık 13-14 kişilik bir ekiple bu çalışmayı yaptık. Sergilenen sahne oyunlarında hastalarımızın durumuyla, nasıl hissettikleriyle ilgili izleyenlere ayna tuttuk, hastalarımızın gösterdikleri performansla amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Doktor Fatma Tuygar Okutucu'nun ardından söz alan Gülten Tokar adlı bir hasta yakını TRSM ile tanışmadan önce eşinin durumu ile ilgili yaşadığı bir sıkıntıyı dile getirerek "Can güvenliğim bile yoktu. Eşimin hastalığı nedeniyle TRSM'yi öğrendik, tedavimizi olduk. Şimdi bir ordu mensubu bir de öğretim görevlisi 2 çocuğum var. Devletimizden Allah razı olsun kimse bu ünitenin varlığını yanlış kanıksamasın. Tedavi kesin sonuç veriyor, biz aldık" dedi.

Konuşmaların ardından hocalarının eşliğinde salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilere muhteşem sunumlarını yapan Erzurum BEAH TRSM hastaları büyük alkış aldı.

Yaklaşık bir saat süren programın ardından TRSN hastalarının el emeği göz nuru el sanatları sergisi açıldı. Sergide sunulan ürünler katılımcılar tarafından beğenilerek satın alındı.

Programa hastane yönetimi tam kadro katıldı.