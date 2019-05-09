Bebeklerde ek gıdaya geçerken dikkat

Ek gıdaya erken başlanması kadar geç başlanması da sağlık problemleri yaşamasına sebep olduğunu belirten Diyetisyen Sezen Çetinkaya, “Örneğin Tahıl gurubuna zamanında başlamayan bebeklerde ileri ki dönemde gluten hassasiyeti çok daha fazla karşımıza çıkmaktadır. Anne sütüne ek olarak, akşam öğünlerinde başlanmalı. İlk başlanacak ek gıdalar; muhallebi, ev yapımı yoğurt, bazı sebze ve meyve püreleri, peynir, bebek bisküvileri içermelidir. ilk başlanacak sebzeler havuç ve balkabağı olmalıdır. anne sütüne yakın tatta olduklarından bebekler çok kolay kabul ederler bu tadı. sonrasında diğer sebzeleri havuç ve balkabağı püresine karıştırarak başlatabilirsiniz. meyvelerden şeftali , elma ve muz ile başlanabilir. inek sütü vermeye hemen başlanmamalı fakat yoğurt şeklinde başlayabilirsiniz. Biberon ve yalancı emzik kullanımından uzak durulmalı fincan veya küçük kaşık ile az miktarda başlanmalı. Ek gıdaların hepsine hemen başlanmamalı, 3-4 günde bir yeni besin denenmelidir” diye konuştu

Diyetisyen Sezen Çetinkaya, yaş grubu bebeklerde yasaklı besinler konusunda ise şunları söyledi; “Vereceğiniz besinlerin alerji yapıp yapmadığı kontrol etmelisiniz. İnek sütü ve yumurta beyazı bu sebeple verilmemelidir. Bal, çilek, domates, kakao, çikolata, kivi, salam sucuk gibi işlenmiş et ürünleri, konserve, dondurulmuş ve katkılı, tuzlu, baharatlı, hazır gıda, kuru yemiş, patlamış mısır, pestil, sakız gibi boğulmaya sebep olabilecek gıdalardan uzak durulmalıdır.”