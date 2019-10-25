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Bedir, Bismillah deyip "Olur" dedi...

Vekâleten görevde olduğu dönemde ilçelerin tamamına yakınını ziyaret ederek yerinde inceleme ve değerlendirmeler yapan İl Sağlık Müdürü Dr.

Gürsel Bedir, il müdürlüğüne asaleten atandıktan sonra ilk ilçe ziyaretini doğup büyüdüğü, baba ocağı, Olur'a gerçekleştirdi.


Bedir, Olur İlçe Hastanesinde personelle ve hastalarla sohbet edip inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.


Çok küçük bir hastane olan Olur İlçe hastanesinde bile hizmet kalitesi açısından çok iyi durumda olduklarını belirten Dr. Gürsel Bedir, kendisi açısından duygusal bir ziyaret gerçekleştirip beraberindeki yardımcılarıyla beraber Oltu ve Tortum Devlet Hastanelerinde de geç saatlere kadar ziyaret ve incelemelerine devam etti.

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