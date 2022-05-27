Bedir, “Şimdi sünnet zamanı”

Gürsel Bedir; yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanması ile birlikte Şehir hastanesinde sünnet sezonunu başlattıklarını açıkladı.

Dr. Bedir; “1 Haziran 2022 tarihinden itibaren vatandaşlarımız; 2 yaş üzeri çocukları için çocuk cerrahi ve çocuk ürolojisi polikliniklerinden randevu alarak, 6 yaş ve üzeri çocuklar için her pazartesi Çocuk Üroloji ve Yetişkin Üroloji polikliniklerine muayene ettirip, Sünnet randevularını alabilirler. Sünnet randevusu alan çocuklarımızın sünnetlerini uzman hekimlerimiz anestezi altında akşamları yapacaklardır” dedi.

Dr. Bedir, yaptıkları organizasyon ve gayretli çalışmalarından dolayı Şehir Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör ve tüm hekimlerle hastane çalışanlarına ayrıca teşekkür etti.