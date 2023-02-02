Beklenen kar kenti beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluştu

Erzurum'da uzun süredir yağması beklenen kar yağdı. Yoğun şekilde yağan ve kent genelinde etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Çevredeki beyaz örtü ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Uzun süredir beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde gerçekleşirken, sabah işe gidecek olan vatandaşlar ise araçlarıyla zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla kapanan yolları ise sabah erken saatlerde mesaiye başlayan kar küreme araçları açtı. Çevreyi beyaza bürüyen kar manzarası, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkarttı. Öte yandan, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından uyarılar yapıldı. Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı şeklinde görüleceği, sabah gece saatlerinde buzlanma ve don olabileceği yönünde vatandaşları uyarırken; yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğunu da belirtti.