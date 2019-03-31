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Belediye Başkan adayı kaza geçirdi: 5 yaralı

Pasinler AK Parti İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli’nin bulunduğu araç Altınbaşak mahallesinden ilçe merkezine gelirken takla attı.

Pasinler AK Parti İlçe Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli'nin bulunduğu araç Altınbaşak mahallesinden ilçe merkezine gelirken takla attı. Yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında Başkan Adayı Dölekli ile birlikte 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, başkan adayı Ahmet Dölekli'nin hafif yaralı olduğu ve Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı, otomobili kullanan Atilla Dölekli'nin aynı hastanede ağır yaralı olduğu, Mennan Dölekli'nin ayağında çatlak olduğu durumunun iyi olduğu, Emre Kurt'un ayağında çatlak olduğu ve durumunun iyi olduğu, Tahir Akçay'ın ise bel kısmında zedelenme var olduğunu hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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