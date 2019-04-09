Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Kaymakam Şenol Turan'ı ziyaret etti

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Turan hazırladıkları ‘Tesbihçiler Çarşısı' projesi için Başkan Taşçı'dan destek isterken Taşçı da ‘Bakımevi ve Misafirhane' projesi için Turan'dan destek istedi. Karşılıklı destek sözü veren Kaymakam Turan ve Başkan Taşçı, elbirliğiyle Oltu için yapılması gerekenlerin en iyisini yapmaya çalıştıkları mesajını verdi.

Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ı makamında ziyaret eden çiçeği burnunda Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, ilçe genelinde acilen yapılacak olan çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakam Turan'la bilgi alışverişinde bulunan Başkan Taşçı, hazırladıkları bir projeden dolayı destek istek istedi. Koltuğa oturur oturmaz hazırladıkları projelerin biran önce hayata geçmesi için kolları sıvadıklarını aktaran Başkan Necmettin Taşçı, “Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi halkımızla da paylaşacağız. Oltu için hep birlikte çalışacağız. Ortak aklı devreye sokarak, kurumlarımızla diyalog içerisinde dolu dolu bir sürece gireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Turan ise kendilerinin hazırladığı bir proje içinde Başkan Taşçı'dan destek istedi.