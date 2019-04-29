Belediye Başkanı Sekmen Kut'ül Amare zaferinin yıldönümü kutladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kut'ül Amare, şanlı tarihimize altın harflerle yazılmış olan destansı bir zaferdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103‘üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; en güçlü orduların bile imanın ve inancın gücü karşısında hükümsüz kalacağına vurgu yaparak, Kut'ül Amare Zaferi'nin, bunun en somut örneklerinden birisi olduğunu dile getirdi. Kut'ül Amare'nin, 13 bin kişiden oluşan İngiliz tümeninin, yaklaşık 5 ay süren bir kuşatmanın ardından esir alınışıyla sonuçlanan bir zafer olduğunu anlatan Sekmen, aralarında generaller ve yüzlerce subayın da bulunduğu İngiliz askerlerinin, Osmanlı ordusunun azim, direnç ve cesareti karşısında daha fazla dayanamadıklarına dikkati çekti.

Sekmen, “Bu zafer İngilizlerin omuzlarına öyle bir yük olmuştur ki; ünlü İngiliz tarihçiler bile bu zaferimizi Britanya'nın karşı karşıya kaldığı en utanç verici bozgun olarak nitelendirmişlerdir. Kut'ül Amare, Nureddin Paşa ve Halil Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerince yazılan ve en az Çanakkale Zaferi kadar kıymetli olan bir destandır” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dâhiler ve kahramanlar tarafından yazılan tarihin, politik bir takım şarlatanlıklarla zaman zaman değiştirilmeye ve unutturulmaya çalışıldığına işaret ederek, benzer bir durumla Kut'ül Amare Zaferi'nin de karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Büyük zaferin çeyrek asırdan fazla bir zamandır unutturulmaya ve gölgede bırakılmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Sekmen, tarih bilincinin tam da burada devreye girdiğini ifade etti. Sekmen şunları kaydetti: “Bilinmelidir ki; tarih şuuru aynı zamanda bir ilaçtır, şifadır; öyle ki, köksüzlük ve kimliksizlik hastalığını ortadan kaldırır, yok eder. Tarihle yoğrulmak demek; tecrübeye ve deneyime hükmetmek demektir. Tarihi unutturulmak istenen bir toplum ise, kaos, karmaşa ve bunalımlara sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış demektir. Buna müsaade etmemeli, izin vermemeliyiz. Zaferlerimizi, destanlarımızı ve kahramanlıklarımızı sürekli hatırlamalı, hatırlatmalı ve yolumuza her daim ışık olarak tutmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünü kutluyor, şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.”