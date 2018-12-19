Belediye Başkanı Sekmen yeniden aday

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeniden aday gösterildiği Erzurum'da adaylık dilekçesini İl Başkanlığına teslim etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzurum'dan tekrar aday gösterilen mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen AK Parti İl Başkanlığına giderek adaylık dilekçesini verdi.

AK Parti İl Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sekmen Erzurumluların seçimlerde kendilerinden desteklerini esirgemeyeceklerini ifade ederek, “Önümüzde ki süreçte yapılacak yerel seçimler de partimiz şahsımızı yeniden aday gösterdi. Ülkemiz bir asıra yakın bir süreçte seçimlerle yöneticilerini seçiyor. Her seçim dönemi bir önceki ne göre daha demokratik oluyor. Bu seçim dönemi bizim oldukça önemli çünkü bir önce ki dönem bir sistem değişikliği oldu. Bugüne kadar olduğu gibi yine Erzurum yine AK Parti'nin yanında olacaktır. MHP bazı şehirlerde aday göstermedi. Buradan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Allah bu seçimleri hayırlı uğurlu etsin. Belediyeler olarak şehirlerimizin modern şehirler yapmak için katkı sağlanıyor. Biz sadece AK Partililerin değil tüm partilere gönül veren vatandaşlarımızın oylarına sahibiz. Halkımız bizlerden inanıyoruz desteklerini esirgemeyecektir. Bugün partimize aday müracaatına geldim buradan müracaatımızı yapıyorum ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise “Şuan ki dönem Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen tekrardan müracaatta bulunuyor. Hem partimize, hem şehrimize, hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum eskiden beri değer verilen bir şehir oldu hep her zaman Erzurum'un değeri seçim dönemlerinde oldukça dikkate alınmıştır. Bu seçimde de bundan önce olduğu gibi iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Yapılan basın toplantısının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adaylık dilekçesini İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e teslim etti.