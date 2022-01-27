Belediye ekiplerinin gece kar mesaisi

Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, ilçe genelinde kar temizliğine başladı.

Akşam saatlerinde etkisini yitiren yağış ile birlikte belediye ekipleri personel, araç ve gereçleri ile kar temizliği yaptılar. Aşkale Belediyesi ekipleri, ilçe halkının zorluk çekmemeleri için erken saatlerde ve akşam, ilçe merkezi ve ana arterlerde kar temizliği yaptılar.

Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Uzun zamandan beri yağmayan kar yağışı nihayetinde yağdı. Öyle ki son 4 yıl içerisinde ilçemize en çok kar 2 gün içinde yağdı. Bizler belediye olarak kış hazırlıklarımızı önceden yaparak hazır hale getirmiştik. Araçlarımız ve ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın kardan etkilenmemesi için gerekli çalışmalarımızı anında yerine getiriyoruz. Başta esnaflarımız ve vatandaşlarımızın toplu olarak kullandıkları ilçe merkezi ve alanlar olmak üzere genelde Kar temizliği yapmaya başladık ve bu temizlik çalışmalarımız kar yağdıkça da devam edecektir" dedi.