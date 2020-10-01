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Belgeselleri aratmayan görüntüler

Erzurum’un Olur ilçesinde yol kenarında kayalıklarda gezen yaban keçileri sürücülerin ilgi odağı oldu.

Erzurum'un Olur ilçesinde yol kenarında kayalıklarda gezen yaban keçileri sürücülerin ilgi odağı oldu.


Erzurum - Olur karayolunda seyreden sürücüler yol kenarında gördükleri yaban keçilerini izlemek için araçlarını yol kenarına park edip keçileri fotoğraflamaya çalışıyor. Kayalıklar üzerinden adeta poz veren keçiler ise sürü halinde otlamayı sürdürdü. Yaklaşık 10 yaban keçisi renkli görüntüler oluştururken, vatandaşların meraklı bakışları arasında gözden kayboldu.


Hakan Selçuk, yoldan geçerken gördüğü yaban keçilerini izlemek için aracını park ettiğini belirterek, “Muhteşem bir görsel şölen izliyoruz. Belgeselleri aratmayan görüntüleri canlı olarak izleyebilmek heyecan verici” diye konuştu.

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