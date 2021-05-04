Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne yeni bölüm açıldı

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne işleteme bölümüne 40 öğrenci alınıyor.

YÖK tarafından, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki İşletme Bölümüne 40 yeni öğrencinin kabul edilmesi uygun görüldü. 28 Nisan'daki Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan karar göre, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan İşletme Bölümüne 40 öğrenci alınması uygun görüldü.

Böylece, fakülte bünyesinde bulunan Bankacılık ve Finans ile Sosyal Hizmet bölümlerinin yanı sıra İşletme Bölümüne de alınacak öğrencilerin ardından fakültenin toplam öğrenci sayısı da artacak. Fakülte bünyesindeki bir diğer bölüm olan Maliye Bölümüne ise öğrenci alınması için çalışmalar sürüyor. Açılacak yeni bölümlerle Oltu beşeri ve sosyal bilimler fakültesi doğunun yıldızı olacak.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, “Fakültemize yeni bir bölüm açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi içerisinde birkaç bölüme dahi ev sahipliği yapacak imkanımız mevcut yeni açılacak bölümümüzde her şeyimiz hazır hiçbir sıkıntı çıkmadan bölümümüzde eğitim vermeye hazırız.

Fakültemiz bünyesindeki İşletme Bölümüne öğrenci alınması hususunda YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyeleri başta olmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.