Beslenme problemi hemoroit problemini tetikliyor

Dr. Fahri Yetişir, beslenme probleminin hemoroit problemini tetiklediğini söyledi.

Bu hastalığın son yıllarda beslenme ve yaşam şeklinin değişmesi sonucunda çok daha fazla arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fahri Yetişir, “Hemoroit hastalığının belirtileri; büyük tuvalet sonrasında açık kırmızı renkte kanama, anal bölgede irritasyon, kaşıntı, ağrı ve huzursuzluk hissi olabilir. Anüs etrafında şişlikler ve meme şeklinde kendini gösterebilir. Hemoroit teşhisi hastadan alınan hikaye ve fizik muayene ile genellikle konulur. Gerekli görülürse kolonoskopi dahil başka tetkiklerde yapılabilir” dedi.

Hemoroit hastalığında günümüzde bir sürü tedavi seçeneğinin mevcut olduğunu ifade eden Doç Dr. Yetişir, “Her hemoroit hastasına aynı tedavi uygulanamaz. Hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağı çok önemlidir. Hatta en önemli aşama budur. Hemoroidin kuagüle edilmesi: Günümüzde teknoloji çok gelişti ve tıbbın her alanına girdi, tüm ameliyatlarda olduğu gibi hemoroit ameliyatlarında da bu teknolojik cihazlardan faydalanmaktayız. Hemoroidi kuagüle etmek için radyofrekans, infrared ve lazer kullanılabilmektedir. Bu işlemin faydaları; bu işlemler çok daha küçük ameliyat kesilerinden yapılabilmektedir ve işlem sonrasında ağrı hemoroit cerrahisi ile kıyaslayınca daha az olur. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişme olasılığı da daha az olur. Hastaların ameliyat yaraları çok daha çabuk iyileşir. Bu işlemleri lokal anestezi altında yapılıp 23 saat gözetim altında tuttuktan sonra hastalar taburcu edilebilir. Hastanede yatmalarına genellikle gerek olmaz. Bu işlem sonrasında hastalar işlerine daha çabuk dönebilirler. Hemoroidin Cerrahi Tedavisi: Hemoroit çok komplike olduğu durumlarda cerrahi tedavi tercih edilebilmesine rağmen cerrahi tedaviyi eskisi kadar sık kullanmamaktayız. Bu işlem genel veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Bu işlem esnasında hastalıklı hemoroit dokusu cerrahi olarak çıkarılmaktadır. Stapler yardımı ile hemoroit ameliyatı: Bu işlem usulüne uygun yapıldığı takdirde daha az ağrı yapar. Standart hemoroit cerrahisinin diğer minimal invaziv yöntemler ile karşılaştırılınca; post operatif ağrı ve komplikasyon gelişme olasılığı daha fazla” diye konuştu.

Dr. Fahri Yetişir, “Hemoroidi tedavi ederken gözden kaçan noktalardan bir tanesi hemoroide neden olan etmenlerin yok edilmesi veya azaltılmasıdır, eğer hemoroit etkenleri ortadan kaldırılmaz ise nasıl tedavi ederseniz edin tekrar etme riski çok fazladır. Şikayetiniz başladığında gecikmeden bu işin uzmanı bir genel cerraha muayene olmak lazım. Verilen tedaviye tamamen uygulamak lazım ve kontrollerine gitmek lazım. Hemoroit tedavisi uzun süreli bir tedavi ve takip gerektirir bu nedenle tedavi tamamlanana kadar doktor takibinin sürdürülmesi gerekir. Hemoroit tedavisinde zorlanıyor iseniz sizin de doktorunuza başvurup tedavinizi en optimumda götürmeye çalışmalısınız. Yoksa tedavideki gecikmeler veya ihmaller sizin tedavinizi daha da zorlaştırır” şeklinde konuştu.