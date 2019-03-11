Beyaz dişler kişileri daha özgüvenli gösteriyor

Umut Şimşek, beyaz dişlerin kişileri daha özgüvenli gösterdiğini söyledi.

Umut Şimşek, “Gelişen modern hayatla birlikte her alanda olduğu gibi bireylerin estetik ve güzellik konusundaki beklentileri artmıştır. Yapılan psikolojik çalışmalarda beyaz diş rengine sahip bireylerin daha özgüvenli oldukları ve toplum tarafından da daha fazla takdir gördükleri ortaya çıkmıştır. Diş renginin normal beyazlıkta olmadığı bireyler ise psikolojik ve sosyal olarak negatif etkilenmektedir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amaçlı diş hekimleri tarafından diş beyazlatma işlemi sıkça yapılarak, diş renklenmesinin önüne geçilmektedir. Diş renklenmesi, iç ve dış renklenmeler olmak üzere 2 kategoriye ayrılmaktadır. Dış renklenmeler yeterli olmayan ağız hijyeni sonucunda oluşan plak ve diş taşından, çay/kahve/boyar madde içeren içecek ve yiyeceklerin tüketilmesinden, ağızdaki bakterilerden, sigaradan dolayı oluşmaktadır. İç renklenmeler ise genellikle cansız yani devital dişlerde ve kanal tedavili dişlerde, genetik bazı hastalıklarda, florlu suların tüketilmesinde ve bazı ilaç kullanımları sonucunda görülmektedir. Bu tip renklenmelerin giderilmesinde bazı malzemeler kullanılmaktadır” dedi.

Diş beyazlatmada kullanılan bu malzemelerin hidrojen ve karbamid peroksit olduğunu ifade eden Dt. Şimşek, “Diş beyazlatıcılar dişin içindeki organik dokuya yayılarak dişin rengini açmaktadırlar. Diş beyazlatma işlemi muayenehane/klinik ortamında yapılan ofis tipi beyazlatma ya da hastaların kendi kendilerine uygulayabildikleri ev tipi beyazlatma şeklinde uygulanmaktadır. Ofis tipi beyazlatmada %30-35'lik hidrojen peroksit kullanılmaktadır. Bu malzemeler üretici firmanın kullanım koşullarına göre diş eti izolasyonu için koruyucuların kullanılması ve toplum arasında lazer olarak bilinen belirli dalga boyundaki ışığın aktivasyonu ile gerçekleşir. Ortalama 30-45 dakikalık sürede 1-2 seanslık periyotta beyazlatma işlemi tamamlanır” diye konuştu.

Ev tipi beyazlatmada ise hastadan alt ve üst çeneden ölçü alındığını ve bu ölçüye uygun hastaya spesifik bir plaka üretildiğini kaydeden Dt. Şimşek, “Beyazlatıcı madde olarak hastaya yüzde 10-15'lik karbamid peroksit verilir ve jel şeklindeki bu beyazlatıcı maddenin, verilen plakanın içine hasta tarafından sıkılarak, üretici firmanın kullanım şartlarına uygun olarak günde ortalama 2-3 saat olmak üzere 7-10 günlük süre ile kullanmaları önerilir. Kanal tedavisi sonucunda genellikle ön dişlerde diş renklerinde kahverengi-mor renkli değişimler gözlenebilmektedir. Bu vakalarda kanal tedavisi görmüş dişin arka kısmına kavite denilen bir oyuk açılarak dişin orta kısmına doğru, kanal dolgu maddesi boşaltılır ve kanal dolgusunun hemen üstüne beyazlatıcı madde konulur. Ortalama 2-3 günlük kontroller ile bir hafta içinde diş renginde açılma gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda bu tarz beyazlatma yeterli olmaz ve bu durumu gidermek için dış beyazlatma hatta gerekiyorsa dişe estetik porselen diş uygulamaları gündeme gelebilir. Diş beyazlatma süresince hastaların ortalama 1 hafta boyunca renkli yiyecek ve içeceklerden uzak durması istenir. Beyazlatma süresince hastalarda diş hassasiyeti ve işlemi takip eden süre içinde diş etinde iritasyon olabilir ancak bunlar geçici yan etkilerdir” açıklamalarında bulundu.