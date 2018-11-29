AK Parti Hınıs belediye başkan aday adayı iş adamı Sezayi Beyaztaş, ‘Partim ve davam için gerekirse çaycılık yapmaya hazırım' dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesi Ak Partiden Hınıs ilçe belediyesine aday adayı olan iş adamı Sezayi Beyaztaş hizmet için ‘bende varım' dedi.

Parti ilçe binasında vatandaşlar ve parti yöneticileri ile bir araya gelen aday adayı Sezayi Beyaztaş burada yaptığı konuşmada hem ilçe teşkilatından hem de vatandaşlardan tam not aldı. Yerel seçimler öncesi Hınıs ilçesine kalıcı ve halk tarafından benimsenecek hizmetler yapmak için aday adayı olduğunu ifade eden iş adamı Sezayi Beyaztaş, ‘Ben namusum, şerefim ve haysiyetim üzerine yemin ederek ak partiden başka hiçbir partiden aday olmayacağım. Partim Hınıs ilçesindeki bu konumumla bana görev icap ederse çaycı bile olurum. Bizim davamız belli, biz istikrarlı insanlarız. Bizim devletimiz istikrardır. Rabbim vatanımıza memleketimize ve Hınıs ilçemize hayırlı etsin' dedi.

Aday adayı Beyaztaş'ın bu konuşması partililer ve vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.