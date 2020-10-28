Biathloncular güç depoluyor

Sporcular yeni sezon yarışları için güç depolarken, GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil de, milli kayakçıları kampta yalnız bırakmadı.

Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Milli Takımı, Erzurum Kandilli Kayak Tesislerinde kamp yapıyor. Atış Performans Geliştirme Antrenmanlarının yoğun tempoda yapıldığı kampta 9 erkek 5 kadın sporcu olmak üzere toplam 14 milli kayakçı kampta yer alıyor. Antrenörer Kenan Ören, Samet Oglago, Mustafa İlçin, Pelin Kar ve Dilovan Orhan nezaretinde gerçekleştirilen kampı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de ziyaret etti. Antrenörlerden kamp çalışmaları hakkında bilgi alan GSİM Müdürü Taşkesenligil, yeni sezonda yapılacak yerel yarışlar ile uluslararası arenada gerçekleştirilecek olan kayak müsabakalarında Ay-yıldızlı kayakçılara başarı dileklerini iletti.

Devletimizin ve AK Parti Hükümetinin 2011 UNIVERSIADE kapmasında ilimize buz ve kış sporları anlamında önemli tesisler ve kamp merkezleri kazandırdığına işaret eden Taşkesenligil, “Kandilli Kayak Merkezimizde yılın 12 ayı tesislerinin kapılarının sporcular için açık olduğu bir kayak merkezi. Kayak dışında bu kamp merkezinde kamp yapan diğer branşlara ait takım ve sporcular da bulunuyor. Ama özellikle kalaklı koşu ve biathlon da Kandilli Kayak Merkezi adeta ülkemizin ve bir çok ülkenin adeta kamp üssü. Kayaklı koşu ve biathlon milli takım sporcularımız da burada sürekli kamp yapıyor. Kayak Federasyonu'na bu tür kampları ilimize verdiği için teşekkür ediyoruz. Birbirinden değerli antrenörlerimizi ve milli sporcularımızı ilimizde ağırlamaktan bir hayli mutluluk duyuyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Biathlon Milli Takımı Antrenörlerinden Kenan Ören de, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Spor Şube Müdürü Güngör Şenses'e ziyaretleri için teşekkür ederek, günde sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptıklarını söyledi.

Ören, “Şu anda bizim biathlon olarak yarış takvimimiz belli. Ocak ayında dünya kupası ve uluslararası biathlon kupası yarışları var. Milli takım olarak hedefimiz öncelikle bu organizasyonlar. Kendimizi tamamen bu müsabakalara odaklamış durumdayız. Kampımız yoğun ve oldukça güzel bir şekilde geçiyor. Kandilli de kamp yapmaktan memnunuz” şeklinde konuştu.