Biberon çürükleri diş yapısını bozuyor

Biberon çürüklerinin erken dönemde süt dişlerinde meydana gelen çürükler olduğunu kaydeden Diş Hekimi Mahmut Genç, “Bebeklik döneminde biberon emzik ve anne sütünden kaynaklanır. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Süt dişleri 7- 12 yaşlarına kadar ağızda sağlıklı şekilde kalması gereken dişlerdir. Tedavisi anne baba kucağında uzman hekim tarafında yapılması gerekir. Çok sayıda işlem var ise genel anestezi altında yapmak gerekebilir” dedi.

Bu çürüklerin tedavi edilmemesi sonucu ağrı, apse, enfeksiyon ve dişin kaybının meydana geleceğini ifade eden Diş Hekimi Mahmut Genç, “Süt dişinin erken kaybı hem psikolojik olarak çocuğu olumsuz etkilemekte hem de yerine gelecek daimi dişin yanlık çıkmasına gömülü kalmasına sebep olacaktır. Bu çürükler oluşmuş ise tedavi edilmesi gerekir. Daha da önemlisi oluşmadan önlenmesi gerekir” diye konuştu.

Diş Hekimi Mahmut Genç, biberon çürüklerinin nasıl önleneceğine dair şu bilgileri verdi:

“1 yaşından sonra uyku sırasında biberon emzik veya anne sütü verilmemesi gerekir. Beslenmeden sonra mutlaka su içirilmesi gerekir. Dişler ilk sürmeye başladığında nemli temiz bir bez ile silinmeli ve diş temizleme silikonları kullanılmalıdır. Erken dönemde bir diş hekimi kontrolü yapılmalı ve çürük oluşmaması için önlemler alınmalıdır. Ara öğünlerde dişlerin üzerine yapışan karbonhidratlı gıdalar yerine lifli meyve sebze kuruyemiş verilmelidir. 3 yaşına kadar tükürme refleksi gelişmeyeceğinden macunsuz küçük boyutlu bir fırça ile fırçalama alışkanlığı edinilmelidir. Çocukların dişlerini kendileri fırçalamaları teşvik edilmelidir ve çocuğumuza örnek teşkil etmesi için onun yanında dişlerimizi fırçalayabiliriz.”