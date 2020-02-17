Bilge Kolejinde bilim seferberliği

Erzurum'da kurulduğu günden bugüne kadar Eğitim faaliyetlerinde bilimi öncü kılan Özel Bilge Koleji 2204-A Lise öğrencileri Araştırma Projeleri ve 2204-B Ortaokul Öğrenciler Araştırma Projeleri yarışmasına katılmak amacıyla danışman öğretmenler eşliğinde büyük bir çalışmayla hazırlanan Araştırma projelerini göndermenin gururunu yaşıyor.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Erzurum ili Okullara göre proje sayılarında Özel Bilge Koleji birinci olurken İbrahim Hakkın Fen Lisesi ikinci oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışmalarında gösterilen başarıyla ilgili konuşan Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı yaptığı açıklamada “Geleceğin Eğitiminin Projeye dayalı olduğunun bilincindeyiz. Kurum olarak Okulumuzda proje hazırlama dersleri veriyor ve Ortaokuldan itibaren öğrencilerimizi bilimsel Eğitime hazırlıyoruz. Okulumuzda yer alan bütün Öğrenciler Öğretmenlerimizin danışmanlığında proje faaliyetlerine katılıyor” dedi.

Özel Bilge Koleji, 2020 Ortaöğretim TÜBİTAK Proje yarışmalarında, Erzurum'da ve on ilin yer aldığı kendi bölgesinde en fazla proje üreten okul olarak birinci olurken, Türkiye'de ise en fazla bilim projesi üreten 16. okul oldu.

Son yıllarda TÜBİTAK Araştırma projesi yarışmalarında Türkiye çapında başarılar elde eden Özel Bilge Koleji başarılarına yenilerini eklemek istiyor. Yarışmalara katıldığı ilk sene Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeler Yarışmasında Öğretmen Esra Yıldırım danışmanlığında Asude Samancı ve Elif Azra Uzun tarafından Fizik alanında hazırlanan “Ozonun Kahramanı Ceviz Ağacı” projesi bölge sergisine davet edildi. Bir sonraki sene 30 projeyle yarışmalara katılan Özel Bilge Koleji Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Öğretmenler Melis Atalay ve Zeynep Baysal ‘ın danışmanlığında Zeynep Tunç ‘un hazırladığı “Erzurum'da Yemek Kültürü” projesi ile bölge sergisine davet edildi.

Geçtiğimiz yıl ise toplamda 76 projeyle başvuran Özel Bilge Koleji proje yarışmalarına Türkiye çapında damgasını vurdu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında Edebiyat alanında Öğretmen Mustafa Parlak ‘ın danışmanlığında Nursefa Kocaman ve Sevhanur Nalbulan tarafından hazırlanan “Tabuları Yıkıyoruz” projesi Fizik alanında Öğretmen Burhan Çetin'in danışmanlığında Onur Tanrıver ve Abdulkadir Modoğlu tarafından hazırlanan “Strafor Yerine Isıcam ile Enerji Performansı “projesi ve Coğrafya alanında Öğretmen Elif Aydoğan danışmanlığında Emir Akal ile Yiğit Saatçioğlu tarafından hazırlanan “Erzurum Tabyalarının Jeostratejik Analizi” projesi bölge sergisine davet edildi.

Yine geçtiğimiz yıl Orataokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında Tarih alanında Öğretmen Ayşegül Acar danışmanlığında Zeynep Serra Kahvecive Ceren Temiz tarafından hazırlanan “Padişahları Bul Meslekleriyle Eşleştir “projesi değerler Eğitimi alanında Öğretmen Yasemin Perdakçıoğlu danışmanlığında Gül Köşklü tarafından hazırlanan “Kartını Seç,Şarkını Söyle “ projesi ve yine değerler Eğitimi alanında Öğretmen Yasemin Perdakçıoğlu danışmanlığında Zübeyir Karataş tarafından hazırlanan “Ritim Kardesim”projesi bölge sergisine davet edildi.

Bilge Koleji çok büyük bir başarıya imza atarak geçen sene hazırladığı “Erzurum Tabyalarının Jeostratejik Analizi “projesi bölge Finalini de geçerek Türkiye Finallerine davet edildi.

Proje yarışmalarının tecrübeli ismi Özel Bilge Koleji bu yıl da Ortaokul ve Lise yarışmalarına toplam 86 projeyle katılım sağlayacak.