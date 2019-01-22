Bilgisayar kullanırken gözlük takmanın faydası

Dr. Şeyda Atabay, bilgisayar kullanırken gözlük takmanın faydalı olduğunu söyledi.

Göz sağlığı açısından baktığımızda çağımızın en önemli hastalığının bilgisayar kullanımları olduğunu ifade eden Op.Dr. Şeyda Atabay, “Teknoloji ilerlerken artık kitapları bile bilgisayardan okuduğumuz , notlarımızı bilgisayar üzerinde belirlediğimiz bir dönemdeyiz. Hemen hemen herkesin elinde bir cep telefonu, evlerde mutlaka tablet ve bilgisayarlarımız mevcut. Asansörde, yemekte elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarımızın yerini işyerlerinde ve evlerde bilgisayarlar devralıyor. İşi için sürekli bilgisayar başında olan kişi de, sosyal medyada dolaşan kişi de çeşitli sebeplerle göz problemleri yaşamaktadır. Bu durum günümüzde göz hastalıklarına zemin hazırlar veya zemindeki gizli bir bozukluğun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.” dedi.

Dr. Şeyda Atabay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yoğun bilgisayar kullanımı ile gözünün bozduğu söyleyen bir kişide sebep çoğunlukla alttaki gizli hipermetrop veya astigmatizmanın ortaya çıkmasıdır. Daha önce farketmediği ve göz kasları ile tolere edilebilen bu rahatsızlıklar yoğun bilgisayar kullanımı ile ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalarımıza önerilerimiz her zaman olmasa da bilgisayar kullanırken gözlüğünü takabileceği bu sayede göz yorgunluğunun nispeten rahatlayacağıdır.

Gözlük camı seçerken antirefle özellikte olanları tercih etmek daha rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca bilgisayar ekranlarının ışığından koruyan farklı camlar mevcuttur.

Bankacılık sektöründe çalışan hastalarımızda bu rahatsızlıklar sık olarak izlenmekte ve rahatlama sağlayabilmekteyiz. Ayrıca göz kırpma refleksinin azalmasına bağlı göz kuruluğu nedeniyle batma ve yanma rahatsızlığı olabilmektedir. Bu durumda suni gözyaşı damlaları önermekteyiz.

Göz bozukluklarının ilerlemesinin 20'li yaşlarda azaldığı durduğu bilinirken son yıllarda yoğun tablet ve telefon kullanımına bağlı kas spazmları ile gözlük numaralarında ilerleme ile karşılaşmaktayız. Hastalarımıza önerilerimiz, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon başında geçirdikleri süreyi azaltmaları ve gece uyku sürelerine ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerekliliğidir.”