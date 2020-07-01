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Bilimsel dergiler tek merkezde toplanıyor

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çalışmalarını uluslararası boyuta taşımak, bilimsel, akademik ve teknoloji alanlarında tanınırlığını daha da artırmak için Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünü hizmete açtı.


Bilimsel dergiler aracılığıyla üniversitenin tanınırlığını artırmak, yeni bilimsel dergiler oluşturmak ve mevcut dergilerin yayın standartlarını yükselterek üst düzey indekslere girmelerini sağlamak amacıyla böyle bir koordinatörlüğü kurma kararı aldıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğünün Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayınlanan bilimsel dergilerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu artırmak için “Atatürk Üniversitesinin Ulusal ve Uluslararası Bilime Açılan Kapısı” sloganıyla çalışmalarına başladığını söyledi.


“Yapılan çalışmaları uluslararası boyuta taşımayı amaçlıyoruz”


Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayın yapan bilimsel dergilerin, öğretim üyelerinin yayıncılık açısından aktif olduğunun en önemli göstergeleri arasında yer aldığını dile getiren Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren bu dergileri tek merkezden kontrol ederek onların sorunlarını çözmek ve dergilerimize fiziksel açıdan destek olmak için bu adımı attık. Hedefimiz; bu dergilerin sürekliliğini sağlamak, yayın standartlarını yükselterek üst düzey indekslere girmelerini sağlamak ve akademisyenlerimizin çalışmalarını uluslararası boyuta taşınmaktır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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