Bilişim'in Oscar'ı Erzurum'a geldi

Bilişim Kurultay'ında Bilişim Hizmet Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu.

Bu yıl 3 alanda verilen ödüllerden Eğitim projeleri dalında ödülü Mühendis- Yazar Buğra Ayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı. Aslen Erzurumlu olan Ayan sosyal medyadan yayınladığı teşekkür mesajında ödülü Erzurumlu çocuklara ithaf ettiğini paylaştı.

1989 yılı doğumlu olan Ayan, 12 yıldır bilişim üzerine çalışmalar yapıyor. İkisi çocuklar için kodlama üzerine olan Ayan'ın yayınlanmış 6 adet kitabı bulunuyor. 2009 yılında Microsoft stajı ve öğrenci danışmanlığı yapan Ayan, 2015 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı'nda mühendis olarak görev yapıyor.

Yakın zamanda da Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Erzurum için özel bir kodlama projesine başlayacak olan Ayan, sosyal medya mesajında bu proje kapsamında 10 bin çocuğun 21. yüzyıl becerilerinden kodlama, algoritmik düşünme gibi becerilere sahip olmasını amaçladığını belirtti.