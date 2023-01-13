Bin bir hatim duası için vatandaşlar camiye akın etti

Erzurum'da 500 yıllık gelenek çerçevesinde bu sene 64 bin 219 hatim okundu. Binlerce kişi, bin bir hatim duası için Ulu Cami'de ellerini semaya açtı.

500 yıllık gelenek çerçevesinde 16 Aralık'ta okunmaya başlayan bin bir hatim, 13 Ocak'ta sona erdi. Sona eren hatimlerin duası için binlerce vatandaş Ulu Cami'ye akın etti. Camide kılınacak olan cuma namazı öncesi ilahiler okunarak dualar edildi. İl Müftüsü Rüstem Can ise bu sene Erzurum ve çevre illerden 64 bin 219 hatim okunduğunu söyledi. Daha sonra ise yine İl Müftüsü Can tarafından bin bir hatim duası yapıldı. Dua okunurken bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Dua programına; Erzurum Ak Parti Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve binlerce vatandaş katıldı.