Bingöl'den İHA'ya ziyaret

Bingöl, ziyaretinde Genel Başkan Ali Babacan'ın 17 Ekim'de gerçekleştireceği Erzurum ziyareti ve kongre süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Bingöl, “Ortak payda Erzurum, bizler siyasiler olarak, şehrin her türlü sorununun çözümü noktasında elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.