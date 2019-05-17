“Bir Bilenle Bilge Nesil” projesi ödül töreni

Juri tarafından değerlendirmeye alınan kompozisyonlarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Erzurum Genç Memur-sen ve Eğitim Bir-sen 2 nolu şubesinin düzenlediği Bir Bilenle Bilge Nesil projesinde, İl genelinde 37 okul müdürü, 100 adanmış öğretmen ve bin öğrenci yer aldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenen ödül töreninde konuşan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ‘Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan Bir insan yetiştir' bilinciyle yapılan çalışmada, tarihin her döneminde okuyan, düşünen ve üreten toplumların geleceğe yön verdiğini bu sebeple dereceye giren öğrencilere ödüller ile motive ettiklerini belirtti.

Serdar Tuncer'in Delilim yok kalbimden başka, Mehmet Doğan'ın Batılılaşma ihaneti, Sıtkı Aslanhan'ın Geleceğe gülümse adlı kitaplarını okuyan ve yazarlarla buluşarak kitap tahlilleri yapan öğrenciler yaptıkları kompozisyonlarla projeye destek verdi.

İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur-an'ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında birinci olan Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Abdullah Arfat, Ankabut suresini tilavet etti.

Programa, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Memur-sen, Eğitim-sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-sen il temsilcisi Abdullah Duman, Genç Memur-sen il temsilcisi Selim Işık, Eğitim Bir-sen Erzurum 2 nolu şube başkanı Mustafa Karataş katıldı.

Genç Memur-sen İl Başkanı Selim Işık, “Geleceğimizin teminatı öğrenciler Delilim yok kalbimden başka, Batılılaşma ihaneti ve Geleceğe gülümse adlı kitaplarını okuyarak, yazarlarla buluştular. Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir.” diye belirtti.

Sezai Karakoç'un ‘Göklerden Gelen Bir Karar Vardır' adlı şiiri okuyarak konuşmasına başlayan Eğitim Bir-sen Erzurum 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, “İlk emri ‘Oku' olan bir neslin, geleceğe hizmet götürecek bir çalışmada yer almayı şeref olarak tanımlıyorum. Eğitim-sen ve Memur-sen'in organize ettiği bu ödül töreninde aslında tarihe tanıklık ediyoruz. Deli gömleklerinde kurtulup, Özgür bir nesil olacağız” ifadelerini kullandı.

Memur-sen İl Başkanı Abdullah Duman ise, “Öğretmen, Öğrenci ve Kitap geleceğin en önemli 3 unsurudur. Öğrencilere dokunmak, geleceğe dokunmaktır. Öğrenciyi merkeze alarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Kitap okumayan, meydan okuyamaz; Kitap okuyanlar, Kitap okuyamayanların canına okurlar” dedi.

Memur-sen ve Eğitim-sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Okumak ve yazmak bir aradaysa her şey tamamdır. Yazarlar ile okurları bir araya getirerek bir ödül töreni gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 43 bin olan katılım bu yıl 60 bin'e yükseldi. Şehri imar edebilirsiniz ama nesli imar edemezsiniz. ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.” sözlerini belediye başkanlarına ithafen kullandı.

Yalçın, “Twitter'da 180 karakterle alim çıkmaz. Yeryüzünün alimi olmak için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım. Dizini kırıp rahle başına oturmak lazım. Hepimizin hayatını etkileyen bir öğretmen vardı. Her şeyi unuturuz ama öğretmenimizi unutmayız. O yüzden 100 öğretmenle Akif İnan yolculuğuna çıktık.” açıklamalarında bulundu.

Öğrencilere ve gönüllü adanmış öğretmenlere ödüllerini Selim Işık taktim etti.