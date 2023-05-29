İhlas Haber Ajansı

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Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası kameralara yansıdı

Erzurum’da şehir içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'da şehir içi toplu taşıma yapan otobüs ile otomobilin çarpıştığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.


Dün Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.K. sevk ve idaresindeki otobüs ile karşı yoldan seyreden B.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin savrularak otobüse çarpması kameralar tarafından görüntülendi.


Kaza sonrası bölgeye gelen 112 ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralılardan S.E. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Sürücü B.K.'nin tedavisine devam ediliyor.

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