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Bir kuş ta sen barındır

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde başlatılan “Bir Kuş’ta Sen Barındır” kampanyasına farklı şehirlerden destek yağdı.

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde başlatılan “Bir Kuş'ta Sen Barındır” kampanyasına farklı şehirlerden destek yağdı.


Oltulu Mobilya ustası Adem Kaya, “Bir Kuşta Sen Barındır' sloganıyla soğuk havalarda kuşlara ev yapma kampanyası başlattı. Haberlere konu olan kampanya ya farklı şehirlerden de destek yağdı.


Haberi izleyen İstanbul'da ikamet eden hayvan sever Süheyla Alıcı Hanım kendi ve çocuklarının ismine birer kuş evi sipariş vererek ormana astırdı. Oltulu mobilya ustası Adem Kaya bin 800 rakımlı Kırdağ'a giderek Obayayla köyü Kütüklü göl mesire alanındaki çam ağaçlarını isim yazılı kuş yuvalarını astı.


Mobilya Ustası Kaya, “Bir Kuş'ta sen barındır yapmış olduğum kampanyaya İstanbul'da ki hayvan severler heberlerde görüp bize sipariş verdiler bende yapıp getirdim isimlerini yazıp ağaçların dallarına astım eğer bir kuşa yuva olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

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