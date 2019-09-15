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‘Bir Kuşta Sen Barındır' sloganıyla kuşlara ev yaptı

Soğuk havaların yaklaşması ile birlikte doğadaki kuşları unutmayan Oltulu mobilya ustası Adem Kaya, ‘Bir Kuşta Sen Barındır’ sloganı ile yola çıkarak tahtadan yapmış olduğu rengarenk kuş yuvalarını ormanda ağaçlara astı.

Soğuk havaların yaklaşması ile birlikte doğadaki kuşları unutmayan Oltulu mobilya ustası Adem Kaya, ‘Bir Kuşta Sen Barındır' sloganı ile yola çıkarak tahtadan yapmış olduğu rengarenk kuş yuvalarını ormanda ağaçlara astı. Kaya, bu kampanyanın, alınan kuş yuvaları ile ormanda kendi ismini yaşatmanın, aynı zamanda bir kuşu barındırmış olmanın imkanını sunduğunu söyledi.


Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Sanayi sitesinde 20 yıllık mobilya ustası Adem Kaya, “Soğuk kış şartları yaklaşırken kuşların çok zor günler geçirdiğini ve de bir çoğu bahara çıkamadığına şahit oluyoruz. Bende kuşlar yaşasın diye kuş yuvası yapmaya karar verdim. Bu kuş yuvalarından alıp kendi isimlerini yazıp ormana asabilirler veya bu kuş yuvalarından kişilerin isimlerine bizlerde asabiliriz. Yapmış olduğum birkaç yuvayı Kırdağ ormanında getirip ağaçların dallarına astık, inşallah burada birkaç kuş barınır” diye konuştu.


Bu duruma destek veren arkadaşları ise, “Adem arkadaşımızı yapmış olduğu kuş yuvalarından bir tane aldım getirdik ormanda astık önümüz kış bir kuşa yuva olabileceksek ne mutlu bize. Kafesi getirdik kuşlar için ormana astık kuşlar soğuktan donuyorlar kuşlar yaşarsa biz seviniriz” dediler.

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