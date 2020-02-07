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Bir mahalle yangında kül oldu

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi’nde çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde çıkan yangının hasarı günün aydınlanması ile ortaya çıktı.


Gece yarısında bir evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle bir anda tüm köyü sardı. 16 ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası onlarca aile sokakta kaldı.


İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede çıkan yangına müdahale edebilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Mahalle sakinleri de yangını söndürebilmek için seferber oldu. Gece yarısı devam eden yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınabildi.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili olarak tahkikat başlatırken, maddi hasarın oldukça fazla olduğu belirtildi.

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