İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir mahallenin yılan seferberliği

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Yılanı evlerinin bahçesinde gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı.


Olay, Oltu İlçesi Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Bir evin bahçesine giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa süreli panik yaşanmasının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerini dedektör ile tespit etmesinin ardından yakaladı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan kırsal alanda serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.