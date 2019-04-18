Bir mahalleyi bezdiren hırsızlık

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde evlerinin demir kapıları, çatıları sökülerek çalınan mahalleli sürekli kapı değiştirmekten bıktıklarını söyledi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Çağlayan Mahallesi Emirgan Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri sürekli yaşanan hırsızlık olaylarından bıktı. Hırsızlar mahallede boş ve terk evlerin demir kapılarını hatta demir pencere korkuluklarını sökerek çaldı.

Mahalleli, hırsızlardan dolayı canlarından bezdiklerini belirterek, bölgede geceleri sokağa çıkmaya korktuklarını ve can güvenlikleri olmadığını öne sürdü.

Mahalle sakinleri ne yapacaklarını şaşırdıklarını, evlerini bırakarak bir yere gitmekten endişe duyduklarını belirtti. Mahallede hemen hemen tüm evlerin demir kapılarının, pencere korkuluklarının çalındığını ifade eden mahalle sakinleri, tespit ettikleri hırsızların da kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Mahalle sakinleri, hırsızlık yapanların birçoğunun yaşları küçük olması nedeniyle cezai işlem uygulanmadan serbest bırakıldığı ileri sürdü.

Mahalleli hırsızların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmelerini istiyor.