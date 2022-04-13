Biranda yağdı, onlarca araç yolda kaldı

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Karla kaplanan yollarda vatandaşlar araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Yolda mahsur kalanlar arasında Meteoroloji Uzmanı ve Fen İşleri Daire Başkanı'nda olması dikkat çekti.

Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum-Pasinler karayolunda onlarca araç yolda kaldı. Buzlanmanın etkisiyle yolda yan yatan tır nedeniyle Pasinler karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçlarına yazlık lastiklerini takan vatandaşlar biranda kar yağışının başlamasıyla araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Ekipler karlı yolları açmak için çalışma başlattı.

Karlı yollarda mahsur kalanlar arasında meteoroloji uzmanı da vardı, fen daire başkanlığı müdürlüğünde çalışanlarda. Vatandaşlar, “Mahsur kaldık yollarda, yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Meteoroloji uzmanının yolda mahsur kalması da böyle bir şey. 2-3 saattir yolda bekliyoruz” dediler.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanı Tuncay Atasever ise "Fen İşleri Daire Başkanı olarak bende yolda kaldım. Yoğun bir kar yağışı vardı. Tabi uluslararası bir yol olduğu için dikkat etmemiz gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Kent genelinde ise yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise kar yağışının Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevresinde devam edeceği belirtildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, don, buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.