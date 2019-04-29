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Birlik Beraberlik Vakfı 154 yarışmacıyı altınla ödüllendirdi

Erzurum’un Oltu ilçesinde Birlik Beraberlik Vakfı tarafından düzenlenen 12, Altın ödüllü Siyer-i Nebi yarışması kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Birlik Beraberlik Vakfı tarafından düzenlenen 12, Altın ödüllü Siyer-i Nebi yarışması kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan 850 öğrenci den 154 öğrenci altın ödülü aldı.


Birlik Beraberlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Efkan Ala Kültür Evi'ndeki törende yaptığı konuşmada, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Ailelere teşekkür eden Ağırman, "Bu çocukları çalıştıran, bu yola sevk eden anne ve babaları ile öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu etkinlik önümüzdeki sene de devam edecek. Allah nasip ederse şimdiden çocuklarımızı hazırlayın." dedi.


Programa, Oltu Belediye Başkan Vekili Cevdet Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Erzurum Abdurrahman Gazi Vakfı Başkanı Abdul Kerim Kavaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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