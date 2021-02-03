Bisikletçilerden kamp teşekkürü

Erzurum'da kampa giren bisikletçiler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Erzurum'da alt yapıdan profesyonel lige geçen 15-23 yaş arası 11 bisikletçi İl Temsilcisi Mustafa Kocaman nezaretinde kampa girdi. Sporcular, kendilerine kamp imkanı tanıyan ve destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret ederek, desteklerinden ötürü teşekkür etti. İl Müdürü Taşkesenligil, sporda branş ayrımı yapmadan sporculara ve takımlara destek verdiklerinin altını çizerek, genç pedallara profesyonel lige yükselen pedalları kutladı. Bisikletçilere kamp için başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “İlimiz ve Türkiye'miz için en güzelini yapacağınıza inancım tam” diye konuştu.

Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Bike Spor Kulüp Başkanı Mutafa Kocaman ise sezon hazırlık kampına girdiklerini belirterek, hedeflerinin kampı iyi bir şekilde değerlendirerek, yeni sezon açılış yarışlarında yüksek puan almayı hedeflediklerini söyledi. Kocaman, “Yeni sezon açılış yarışlarında yüksek puan alarak, ligde kalmayı ve uluslararası puanlı yarışlara katılmayı hedefliyoruz” dedi.

15 gün süren kampta Yüksel irtifa kazanılması ve mukavemet antrenmanlarına önem verildiğinin altını çizen Kocaman, “ Özellikle güç denge antrenmanları yapıyoruz. 20 Ocakta başlayan kampımız 5 Şubat'ta bitecek. Kampa U15 kategorisinde bir sporcu gençler kategorisinde 4 sporcu yer alıyor. Elit 23 kategorisinde 6 bisikletçi kampta pedal çeviriyor.

Aralarında milli takım Sporcusunun da bulunduğuna işaret eden Erzurum Bike Spor Kulüp Başkanı ve Bisiklet İl Temsilcisi Mustafa Kocaman, Korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde çalışmalara ara verilmeden devam ettiklerini vurgulayarak, “Bu sporun doğasında sosyal mesafe var. O yüzden tüm pandemi tedbirleri alarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Bu arada bisikletçilerin ziyaretinde GSİM Tesisler Şube Müdürü Köksal Kaçmaz da hazır bulundu.