Bitlis Eren Üniversitesi Rektöründen, Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaret

Dr. Erdal Necip Yardım, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversiteler arasında gerçekleştirilecek iş birliklerinin ülkemizin hedefleri ve çıkarları doğrultusunda yapılması gerektiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin “Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını” dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Konuğu Rektör Necip Yardım'a Atatürk Üniversitesinin yakın zamanda kurulan önemli birimlerini gezdiren Rektör Çomaklı, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında kurulan Kurumsal İletişim Direktörlüğü, (KİD) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini (BAP) ziyaret eden Erdal Necip Yardım, Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza attığını söyledi.

Akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri birlikte gerçekleştirmek için bu tarz ziyaretlerin önemli olduğunu ifade eden Rektör Yardım, Atatürk Üniversitesi ile her türlü iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.