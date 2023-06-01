“Biyokütlenin Enerji Yolculuğu” masaya yatırıldı

Teknik Eğitimi”; Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde başladı.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Erdal Daşçı, projede gıda ve yem olmayan ve hiçbir şekilde değerlendirilmeyen tarımsal artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması ve elde edilen enerjinin tarımsal gıda sanayiinde kullanılması hedeflendiğini belirterek, “Bu kapsamda enerji içerikleri 3700 ile 4300 kcal/kilogram arasında değişen, çoğunlukla anız olarak yakılan tarımsal artıklar (fındık zurufu, pamuk sapı, ayçiçeği sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama artıkları, sera artıkları) projede kullanılacak ana ham maddeler olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte yörede bulunan ve resmi makamlarca gıda, yem olmadığı ve herhangi bir ticari amaçla kullanılmadığı belgelenen artıklar da proje kapsamında değerlendirilebilecektir“ dedi.

İki gün sürecek olan ve Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yapılan programın açılışına; Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Çay-Kur Bölge Müdürü Yakup Öztürk, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Tarımsal Araştırmalar Politikalar Genel Müdür Yardımcıları Metin Türker, Bülent Sönmez ve Şerafettin Çakal, Daire Başkanları Suat Yılmaz ve Birol Karadoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü Temsilcileri katıldı.

Projede ülkemizdeki tarımsal sanayinin rekabet gücünü artırmak, genel enerji verimliliğini güçlendirmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için modern biyoenerji teknolojilerini uygulayarak sektörel dönüşümü tetiklemesi amaçlanıyor. Biyokütlenin Enerji Yolculuğu 5. Teknik Eğitimi Programı; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma enstitüleri ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.