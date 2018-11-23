BMC Genel Müdürü Osman Dur'dan ETSO'ya ziyaret

Yerli ve milli teknoloji ile ticari ve savunma sanayi araçları üreten BMC'nin Genel Müdürü Osman Dur, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi'nde çeşitli temaslarla bulunan ve düzenlenen toplantıda akademisyenlerle bir araya gelen BMC Genel Müdürü Osman Dur daha sonra Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik'le birlikte ETSO'da Meclis Başkanı Saim Özakalın ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi ve ETSO'yu ziyaret etmesinin amacının; ‘Milli Teknoloji Seferberliği' olarak adlandırdıkları teknolojik ürün üretiminde Türkiye'nin daha ileri seviyelere ulaşması için başlatılan çalışmalara, Anadolu'daki üniversiteleri ve sanayicileri de dahil etmek olduğunu ifade eden Genel Müdür Dur, BMC olarak bu zemini oluşturmak için her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

OSMAN DUR, “ANADOLU'NUN POTANSİYELİNİ KULLANMALIYIZ”

Konuşmasında, bu seferberliğin başarıya ulaşması için eğitimli iş gücünün önemine dikkati çeken Osman Dur, “Mesela bu bölge için Erzurum'u merkez alırsak; çevre illerdeki üniversitelerin akademisyenlerinin ve sanayicilerinin potansiyeli ile mutlaka bir şeyleri başarabiliriz. Biz BMC olarak, artık Anadolu'daki bu potansiyeli, milli tankımız Altay'da ve yerli uçağımızın motorunun yapımı ve geliştirilmesi aşamalarında kullanmak istiyoruz. Projelerimizi Anadolu ile paylaşmayı arzu ediyoruz. Anadolu'daki üniversitelerimizin yerli ve milli bu projelerimize tasarım, yedek parça ihtiyacı gibi konularda destek olmasını bekliyoruz. Elbette bunu tek başına sanayici ile ya da tek başına üniversitelerle başarmak mümkün değil. Bizim ön ayak olmak istediğimiz bu birliktelik, gerçek anlamda üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması için gerçek bir fırsattır” diye konuştu.

BMC olarak artık talaşlı üretime değil entegrasyona ağırlık verdiklerinin altını çizen Dur şunları söyledi; “Talaşlı üretimde, savunma sanayimizin gücünü, lokal sanayicinin kabiliyetini ve üniversitelerimizin bilgi birikimini kullanmak bölgesel kalkınmaya da büyük katkı sağlayacaktır. Daha kaliteli üretim için ARGE konusunda da bizler elimizdeki kaynakları kullanmayı, sanayicimizi ve akademisyenlerimizi desteklemeye hazırız.”

ÖZAKALIN, “TAM DESTEK VERMELİYİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, BMC'nin, Anadolu'daki üniversiteleri ve sanayicileri yerli ve milli projelere dahil etme çabalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını kaydederek, başarıya ulaşması adına hem devletin, hem de ilgili tarafların bütün unsurlarıyla tam destek vermesi gerektiğini vurguladı. Bu tür girişimlerin, Anadolu'nun bir çekim gücü olması açısından büyük önem taşıdığını anlatan Meclis Başkanı Özakalın, “Şimdiye kadar Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi anlamında isteğimiz noktada olamadık, somut bir gelişme kaydedemedik. Şimdi, ‘Milli Teknoloji Seferberliği'ne Anadolu'daki üniversitelerin ve sanayicilerin entegre edilmesi çabaları, ülke olarak potansiyelimizin ortaya çıkması adına bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.

Ziyarette, Erzurum 2. OSB'deki çalışmalardan da söz eden Özakalın, devletin yatırım yapma noktasında önemli destekleri olduğunu belirterek, 300 kilometre çapında 5-6 ülkeye komşu olan Erzurum'un lojistik anlamında büyük bir cazibesi olduğunu söyledi. Daha önce ilan edilen Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Erzurum 2. OSB'ye önemli yatırımların yapılacağını ve bunların arasında savunma sanayi yatırımlarının da olduğunu hatırlatan Özakalın, ancak daha sonra programın değiştirilmesiyle bu yatırımların rafa kalktığını sözlerine ekledi.

Ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, BMC Genel Müdürü Osman Dur'a Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.