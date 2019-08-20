Bodrum değil Tortum

Sıcak havaların etkili olduğu bölgede gençler yüzme havuzunda gönüllerince eğleniyorlar.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, sosyal tesislerde incelemelerde bulunarak havuzdaki gençlere şart dağıttı. Gençler Başkan Yiğider'e tesisten dolayı teşekkür ettiler.

Gösterilen ilgiden memnun olan Başkan Yiğider, “Tortum için ne yapsak azdır, bu halk en güzeline layık. Bu gün bu havuzlarda 50- 60 kişi var, havuzların çevre düzenlemesini bitirdik, şezlonglar da geliyor. Tortumda hem istihdama yönelik hem de sosyal tesisler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yüzme havuzlarının bulunduğu alanda havuzların yanında küçük futbol sahası ve çocuk parkı bulunuyor.

Toplam alan 70 metrekare alan üzerine kurulan havuzda iki eğitim görev yapıyor. Güvenlik tedbirlerinin alındığı tesislere ilçe merkezinden her saat başında servis kaldırılacak. Sabah saat: 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan bölgede Futbol sahası, kamp alanı, basketbol sahası, piknik alanı, çocuk oyun parkı gibi alanlar da yer alıyor.