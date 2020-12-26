İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor

Erzurumlu boksörler korona virüs pandemisine rağmen antrenmanlarını büyük bir titizlikle sürdürüyorlar.


Erzurum Boks il Temsilcisi Yunus Özkan, pandemi süresince antrenmanlarına maske ve mesafe kurallarına uygun olarak sürdürdüklerini belirterek, sporcuların büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ettiğini söyledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Antrenörü Ahmet Dursunoğlu ise, “Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu süreci bir avantaja çevirmek istiyoruz. 2021 yapılacak müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” diye konuştu.


Kadın sporculardan Esra Aybuke Falay da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi olduğunu ifade ederek, “Pandemi süresince Boksa merak saldım. Bir yıldır Boks yapıyorum. Bu hastalığa karşı en fazla bağışıklık kazandıran branş olduğu için bu spora yöneldim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.