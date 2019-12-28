İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boksun şampiyonları belli oldu

Erzurum Yenişehir Buz Pateni Pistinin ev sahipliğinde düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi.

Kadınlarda 10, erkeklerde 8 sıklette oynanan final müsabakaları sonunda boksta Türkiye'nin Şampiyonları belli oldu.


Kadınlarda 48 kiloda Melek Yamak, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Özyol, 60 kiloda Esra Yıldız, 64 kiloda Urguya Us, 69 kiloda Reyhaneh Zare, 75 kiloda Busenaz Sürmeneli, 81 kiloda Şennur Demir, 81 kiloda Elif Güneri Türkiye Şampiyonu oldu.


Erkeklerde ise 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Volkan Gökçek, 69 kiloda Adem Furkan Avcı, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal, 91 kiloda Mücahit İlyas, +91 kiloda Eren Uzun Türkiye Şampiyonu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.