Bölge adli yargı mensupları Erzurum'da buluştu

Bölge adli yargı mensupları, Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında “Adli Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması” konulu toplantı için Erzurum'da bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmalarından sonra oturumlara geçildi. İlk oturumda “Anayasa Mahkemesi Kararlarının Objektif Etkisi” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın yaptığı oturumda; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanı/Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, “İhlal Kararlarının Hukuk Yargısına Etkisi” üzerine bir değerlendirme yaptı. “İhlal Kararlarının Ceza Yargılamalarına Etkisi” başlıklı değerlendirmeyi ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı/Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyup Yeşil yaptı. Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı ise aynı oturumda “Bireysel Başvuru Kararlarının Objektif Etkisi” üzerine ve Genel Kurul Başraportörü Ayhan Kılıç “Norm Denetimi Kararlarının Objektif Etkisi” üzerine konuştu.

Toplantının ikinci oturumunda ise; “Bireysel Başvuru İhlal Kararlarının Subjektif Etkisi” konusu konuşuldu. Oturum başkanlığını Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Başkanı Nail Kaşlı'nın yaptığı oturumda sırasıyla; “Yeniden Yargılama Ve Soruşturma” başlığında Anayasa Mahkemesi Koordinatör Raportör Heysem Kocaçinar, “Hukuk Yargısında Karşılaşılan Sorunlar Ve Öneriler” başlığında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi Üyesi Pınar Demir Yılmazel ve “Ceza Yargılamasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Öneriler” başlığında ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6.Ceza Dairesi Üyesi Yasemin Ejder konuştu.