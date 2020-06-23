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Bölge Müdürü Ayatay Uzundere'de yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Okatay Ayatay, Uzundere Orman İşletme Şefliğinde devam eden yol yapım çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.


Ayatay, 2020 yılı yatırım programında olan yol çalışması hakkında İşletme Müdürü Abdullah Şahin Kaya ve İşletme Şefi Muhammed Ensar Bulur'dan bilgiler aldı.


Yolun koruma çalışmaları ile üretim faaliyetlerinin yanında yörede yaşayan halkın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılabileceğinin önemine vurgu yapıldı. Ayatay, yol çalışmalarıyla ilgili tecrübe ve teknik bilgilerini aktararak talimatlar verirken, çalışmalarından dolayı İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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