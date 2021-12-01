Bölge Müdürü Yavuz; Narman Şehitler Barajı ve Söylemez Barajı inşaatlarında incelemede bulundu

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Daire Başkanlığı ve Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı'ndan gelen heyet ile birlikte Narman Şehitler Barajı ve Söylemez Barajında incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz, Genel Müdürlük Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Dairesi Başkan Yardımcısı Jeoteknik Hizmetleri ve YAS Daire Başkan Yardımcısı Veysi Gümüş, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı Başkanlığı Şube Müdürleri Fatih Çalışkan, Özkan Yaylacı, ve beraberindeki heyet ile birlikte Narman Şehitler Barajı şantiye sahasında ve Söylemez Barajı Aks yerinde bir dizi incelemelerde bulundular.

İlk olarak 47 bin 60 dekar tarım arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Narman Şehitler Barajı şantiyesine giden Bölge Müdürü Yavuz ve beraberinde ki heyet devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgililerden Baraj inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Yavuz ve beraberinde ki heyet daha sonra yatırım programında yer alan Söylemez Barajı Aks yerinde bir dizi incelemede bulunularak, yürütülecek çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Yapılan incelemelerinin ardından açıklama yapan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz; “Temelden yüksekliği 76,9 metre ve su depolama kapasitesi 12,06 milyon m3 olan Narman Şehitler Barajı şantiye sahasını çalışma Ankara'dan gelen teknik ekibimizle beraber inceledik. Yatırımın bir an evvel faydaya dönüşmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Narman Şehitler Barajının faaliyete geçmesi ile birlikte İnşallah bölgedeki çiftçimiz rahat bir nefes alacak, bu bilinçle çalışma tempomuzu artırma gayreti içerisindeyiz.

Bununla birlikte bugün Bölge Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan ve Aras Nehrinin 1733 metre kotunda inşa edilecek temelden yüksekliği 105 metre olan ve 1 milyar 290 milyon metreküp su depolayarak 220 milyon KWh enerji üretip Aşağı ve Yukarı Pasinler Ovalarında 349 bin 690 dekar tarım arazisi sulayacak olan bölge insanımızın uzun yıllardır hayalini kurduğu Söylemez Barajı Aks yerinde de incelemelerde bulunduk. İnşallah en kısa süre içerisinde bu hayali gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.