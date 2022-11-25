Bölge Müdürü Yavuz; Narman Şehitler Barajında incelemelerde bulundu

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcısı, ilgili Şube Müdürleri ve teknik ekipten oluşan heyetle Erzurum Narman Şehitler Barajı şantiyesinde ve şantiye sahasında bir dizi incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz, ilk önce Erzurum Narman Şehitler Barajı şantiyesine giderek çalışma arkadaşları ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte değerlendirme toplantısı yapıp yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra heyetle birlikte Baraj gövde dolgusunda kullanılan malzeme ocaklarında ve Baraj gövdesinde incelemelerde bulundu.

Bölge Müdürü Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Erzurum İli Narman İlçesine bağlı Şehitler mahallesinde yer alan 47 bin 060 dekar tarım arazisini sulamak için projelendirilmiş Kil çekirdekli kaya dolgu olarak inşa edilen Barajın temelden 86,90 m talvegten ise 60,75 m olarak inşa edilmekteyiz. Gövde dolgu hacmi 1 milyon 481 bin m3 olan barajda 12 milyon 060 bin m3 su depolanacaktır.

Bu güne kadar barajda ulaşım yolları, derivasyon tüneli ve gövde sıyırma kazıları tamamlandı. 02.09.2022 tarihinde gövde dolgu imalatlarına başlanılmış olup, bugüne kadar 600 bin m3 dolgu imalatı tamamlanmıştır. 2022 yılı sonuna kadar gövde dolgusunun, memba batardo üst kotu olan 2007 metre seviyesine çıkarılması için 100 bin m3 dolgu imalatı yapmayı hedefliyoruz.

Barajda çalışmalar hızla devam etmektedir. Barajın bitirilmesi ile modern sulama sistemine kavuşacak olan yöre çiftçisi, sulama suyunda da tasarruf yapacaktır. Proje; İşletmeye alınması ile yöre çiftçisine, bölge ve yurt ekonomisine yılda 141 milyon 180 bin TL net gelir artışı sağlayacaktır.

Amacımız yapılan çalışmaları bir an önce tamamlayıp faydaya dönüşmesini sağlamaktır” dedi.