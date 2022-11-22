Bölgenin yöresel ürünleri dünya pazarına açılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevesinde onaylanan ve Tanaş Tarım Hayvancılık Ltd. Şti tarafından uygulanacak olan “KUDAKA ve Gençlerle Verimliliğimizi Artırıyor, Coğrafi İşaretli Üretimimizi İhracata Hazırlıyoruz” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Proje bağlamında yöresel ürün imalatında faaliyet gösteren işletmede genç istihdamına yönelik yatırımların hızlandırılması, doğal kaynaklı ürünlerin üretiminde kullanılan fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca formlama ve ısıl işlem süreçlerinde soğutma sisteminin kurulması, ambalajlama ve vakum sistemine yönelik yapılacak modern makine ekipman temini sayesinde ürünlerin raf ömrü uzatılarak işletmenin imalat kapasitesinde verimlilik artışı sağlanacak. Böylelikle ürün kalitesinde kendini kanıtlamış olan firma, yapılacak yatırım sonrasında pazar payını yükseltecek.

Projenin tamamlanması ile birlikte şehrin genç istihdamına doğrudan katkı yapmayı planlayan firma, bölgenin yöresel ürünlerini ihraç etme imkânına kavuşacağı belirtiliyor.