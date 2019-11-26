Bölgesel yağlanmalar zayıflayarak erimiyor

Dr.Hüseyin Kandulu, bölgesel yağlanmaların zayıflayarak erimediğini söyledi.

Bilindiği gibi vücutta istenmeyen yağların herkesin tadını kaçıran bir hadise olduğunu dile getiren Op.Dr.Hüseyin Kandulu, “Bu yüzden liposuction yani yağ aldırma işlemleri günümüzde oldukça sık yapılan işlemler arasında. Bazı farklı teknikler ile de işlem yapılabilir. Bunlar, Vaser Liposcution, lipomatik veya lazer liposuction dur. tabi ki yağ alma işlemi de bu kadar yapılması gelişmesini doğuruyor. Her geçen gün vücuda ne kadar az zarar vererek bu işlem yapabiliriz düşüncesi konuşuluyor. Tam da bu dönemlerde günümüzde eski olmayan gayet taze bir cihaz liposuction da devrim açıyor.Adına vaser liposelection da denilen yağ seçme özelliği bulunan bu cihaz ile yapılan liposuctionlar da oldukça büyük istifadeler meydana geliyor. Adında da olduğu gibi yağları seçme özelliği olan bu cihazla yapılan yağ emme işlemi tam da hedefini buluyor” dedi.

Op.Dr.Hüseyin Kandulu, Vaser liposuction veya vaser liposelection işleminin genel anestezi altında tam donanımlı hastane şartlarında yapılan büyük bir ameliyat olduğunu ifade ederek, “Ameliyatın büyük olması yoğun bakım ünitesi ve acil servisin de olması gerektiğini bize söylerken aslında bu ameliyatı olurken masada kalan hastayı da şahsen ben görmedim. Ama vücuttan aşınan yağların vücut dengesizliği de yapabileceğinin unutmayalım..

İşlem yapılırken yağ alınacak olan bölgeye bir sıvı takviyesi yapılıyor. Bu sıvı içerisinde kanam önleyici ilaçlar yağ parçalayıcı serumlar karıştırılarak hatta alınacak yağın 2 misli kadar sıvı içeriye verilir. Bu işlem bittiğinde işleme vaser cihazı ile devam edilir. Vaser cihazı yağ emme işlemini yaparken, o bölgede ki kılcal damarlara ve sinirlere zarar vermiyor. Bu yüzden kanamalar ve şişlikler hatta morlukları bile en aza indiriyor.

Vaser LiposuctionVaser liposuction dediğimiz hadisenin özü budur. Dışarıya alınacak yağı seçebilmesi ve vücudun dışarıya atamadığı yağları temizlemesidir. Normal yağ aldırma ameliyatlarından en büyük farkı budur. Bu büyük bir üstünlüktür. Ayrıcı ameliyat sonrasında da inanılmaz bir iyileşme süreci yaşarsınız. Sanki ameliyat olmamış gibi kısa bir sürede normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ameliyat sonrasında oluşan morluklar çok kısa bir sürede gider. Şişlikler buz tedavisi ile en aza inerken vaser liposuction ile daha da kısa sürede morluklardan kurtulabilirsiniz” diye konuştu.

Vaser liposuction maliyet olarak diğer cihazlardan pahalı olduğunu belirten Op.Dr.Hüseyin Kandulu, “Bu yüzden ameliyat fiyat farlı bazı hastalarda olabilir. Ama biz pek bu konuda ayrım içerisinde değiliz. Çünkü amaç yağ almak ve hastayı biraz olsun rahatlatmak. Bu yüzden bunu nasıl yaptığımızla hastanın ilgilenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ayrıca sadece atıyorum gıbı bölgesine yapılacak olan vaser liposuction ile baldırlara veya tam vücut her bölgeye yapılan yağ alma işlemi bir olmadığı gibi maliyeti yani size yansıyan ücreti de bir olmaz. Bununda adil olduğunu düşünüyorum. Sadece bir bölgesine vaser yaptırmak isteyen bir kişi ile tam vücut vaser düşünen bir hastanın ödeyeceği para aynı olmaması lazımdır.” Şeklinde konuştu.