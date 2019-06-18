Bonab Üniversitesi ile ortak bilimsel araştırma projeleri yürütülecek

Dr. Hossein Piri ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sajjad Hashemi, 2017 yılında iki üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde akademik iş birliği faaliyetlerine etkinlik kazandırmak amacıyla Atatürk Üniversitesine ziyarette bulundular.

Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden heyet, özellikle Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında lisansüstü ortak programların açılması, akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin hızlandırılması ve müşterek bilimsel etkinliklerin düzenlemesi konularında görüş alışverişinde bulundular.

Erzurum'a gelerek Atatürk Üniversitesini yakından inceleme fırsatı bulan Bonab Üniversitesi yönetimi; Dış İlişkiler Ofisi, DAYTAM, BAP Proje Ofisi, Teknokent, Mühendislik ve Fen Fakültelerinde inceleme ve gözlemlerde bulunarak özellikle Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını söylediler.

“Ulusal ve Uluslararası Liderlik Misyonumuza Uygun Çalışmalar Yapıyoruz”

“Atatürk Üniversitesi olarak bölgemiz ve yakın coğrafyamızdaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonumuza uygun ikili iş birliği çalışmalarımız artarak devam ediyor” vurgusu yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 2017 yılının kasım ayında Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere İran'a gittiğini ve burada bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Kurulacak köprü ile iki üniversite arasında karşılıklı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, ekonomik, kültürel ve sosyal konularda karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin de amaçlandığını aktaran Rektör Çomaklı, iş birliği faaliyetleri kapsamında; lisans ve lisansüstü öğrencilerin değişim programlarının başlatılacağını, sempozyum, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenleneceğini, bilimsel araştırma programlarına çeşitli desteklerin verileceğini ve çok sayıda ortak bilimsel araştırma projesinin yürütüleceğini dile getirdi.

Eğitim programları, öğrenci gelişimi ve bilimsel araştırma konularında en üst düzeyde bilgi alışverişinin yapılması amaçlanan görüşmede ayrıca, Temmuz ayı içerisinde Atatürk Üniversitesinden bir grup temsilcinin Tebriz Üniversitelerini ziyaretiyle birlikte çalışma ortamı arayacaklarını konusunda yol haritası çizildi.