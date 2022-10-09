Borsa Başkanı Hakan Oral'dan Pasinler'e çıkarma

Erzurum Ticaret Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, saha çalışmaları çerçevesinde Erzurum'un Pasinler ilçesinde borsa üyeleriyle biraya geldi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Yıldırım Hakan Oral, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçe ziyaretleri çerçevesinde yönetimiyle birlikte Erzurum'un Pasinler ilçesine adeta çıkarma yapan Başkan Oral, “Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Pasinler'e gelen Başkan Yıldırım Hakan Oral, esnaf ziyaretleri yaptı. Üyelerle tek tek görüşen Oral, yaptığı hizmetlerin yanı sıra üyelerin desteğiyle bu dönemde de çok ciddi çalışmalara imza atacaklarını, yapacakları hizmetlerin projelerinin hazır olduğuna atıf yapan Oral, Pasinler'de esnafının güler yüzünün bütün yorgunluklarını aldığını, bu dönemde artık hizmette sınıf atlanması gerektiğine vurgu yaptı. Oral, "Pasinler'de süt üreticilerimizin para kazanması için il bazında süt toplama merkezleri oluşturarak üreticilerimizin daha fazla kar etmesini sağladık sağlamaya da devam edeceğiz. Gelişen ülkemizde dünyaya entegre olmaya devam ederken bizler de bunu takip edip ona göre planlamalar yapmaktayız. Nasip olur değerli üyelerimiz tekrar bizleri Borsa Başkanlığına layık görürse lisanslı depoculuk projemizi hayata geçireceğiz. Hem üretici kazanacak, hemde odamızın değerli üyeleri kazanacaktır" dedi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde borsa üyeleri Başkan Hakan Oral'a "Biz sizden önce borsanın bu kadar aktif olduğunu görmedik. Bizlerin ne işi düştü ise Hızır gibi yetiştiniz. Bizler borsaya geldiğimizde ne güler yüzünüzü eksik ettiniz nede çayımızı eksik ettiniz. Sıkıtımız olduğunda da elinizden geldiğince yardımcı oldunuz. Olamadıklarınıza da köprü oldunuz, Allah sizden razı olsun. Hakan Oral'dan önce Ticaret Borsasını, sadece kantar olarak biliyorduk. Aslında şehrin en önemli STK'larından biriymiş. Biz bunu başkanın azmi ve çalışmaları sayesinde öğrendik” diye yorum yaptılar.

Başkan Hakan Oral üye ziyaretlerinin ardından Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Aydın Taşbaşı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında Başkan Oral, "Bu dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de inşallah odalar ve borsa olarak hep birlikle beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Biz birlikte Erzurum'uz" dedi.