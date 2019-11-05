Botoks bu hastalığa iyi geliyor

Meltem Ayran, botoksun diş sıkma hastalığına iyi geldiğini söyledi.

Medikal Estetik Uzmanı Meltem Ayran, “Halk arasında diş sıkma olarak bilinen bruksizm uyku bozukluğu, yorgun uyanma, baş ve boyun ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Yoğun ve tempolu yaşamın neden olduğu problemlerden birisi de gece diş sıkma yada diğer adıyla diş gıcırdatmadır. Diş sıkma ve diş gıcırdatma sorununda normalden daha büyük bir temperomandibular kas yapısı vardır. Ve diş sıkma devam ettirdikçe kas ta büyür. Tıp dilinde 'bruksizm' olarak bilinen bu durum, bilinçsizce uyanıkken ya da uyurken dişleri sıkma ve gıcırdatma durumudur. Kronik hale gelmiş diş gıcırdatma/sıkma sorunu, çenede ağrı, başağrısı, yüzde ağrı hatta migren sorununun kaynağı olabilir” dedi.

Diş sıkma sorununun, baş, boyun, çene, diş, temperomandibuler eklem seviyesinde sorunlara neden olduğunu ifade eden Ayran, “Buna sebep olan birçok nedenden söz edebiliriz: ''Stres, anksiyete, agresif-hiperaktif kişilik tipi, maloklüzyon, uyku problemleri, kulak ağrısı, baş ağrısı, diş ağrısı, bazı psikiyatrik ilaç yan etkilerine bağlı spasmlar. Botulunium toksini(botox), Clostiridum Botinium adı verilen bir bakterinin ekzotoksinidir. Kolinerjik sinir uçlarından asetilkolin salınımını bloke ederek kasın kasılmasını geçici olarak bloke eder. Uygulamada botoks direkt kas için enjekte edilir. Klinik etki, 3-4 günde görülmeye başlar. 10-14 günde maksimize olur. Etki 3-4 ay devam eder” açıklamalarında bulundu.