Botoks ve Brotoks farkına dikkat

Meltem Ayran, botoks ve brotoks arasındaki fark hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Uzmanı Meltem Ayran, “Özellikle üst yüz bölgesinde kırışıklık tedavisinde en etkili yöntem hepimizin bildiği gibi botoks yani; Botulunium toksin uygulamasıdır. Başvuran erkek hastaların çok fazla estetik uygulamalar yaptırıp bir anlamda mimik dahi yapamaz hale gelen kadınlar gibi olmaktan korkuyorlar. Özellikle üst düzey yönetici olanların mimiklerini doğru kullanamadıkları için otorite kaybına uğramakla ilgili çekinceleri oluyor” dedi.

Toksin uygulamasının, yüz kaslarına ve kişinin anatomisine göre yapıldığını ifade eden Ayran, “Kişinin isteğine göre kaslar tamamen hareketsiz de bırakılabilir ya da daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Erkekler de feminen ifade oluşturmadan yapılan botoks uygulamasına brotoks denir. Botoks, ömrü ortalama 4-6 ay olup, 3 Ayda 1 uygulanabilir. Üst yüz bölgesi dışında; Yüz bölgesinde, boyun bölgesinde, diş sıkma sorunlarında, migren, terleme, kas spazmları gibi durumlarda da yaygın bir şekilde kullanılır” şeklinde konuştu.