Bu çocukların iki yıldır bileği bükülmüyor

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Yıldız Futsal Takımı'nın iki yıldır bileği bükülmüyor.

Futsalın genç yıldızları iki yılda oynadıkları 12 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Hem geçen yıl hem de bu yıl müsabakalarda yenilgi yüzü görmeyen İbrahim Hakkı Kubilay Yıldız Futsal Takımı tüm otoritelerin takdirini topladı.

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Yıldız Futsal Takımı başarılarına kaldığı yerden devam ediyor Geçen yıl namağlup olarak şampiyon olan İbrahim Hakkı Kubilay Ortaokulu'nun yıldız çocukları bu yılda aynı başarıyı gösterdi. Yine rakiplerini teker teker geçerek yenilgisiz namağlup şampiyon oldular.

2022-2023 Okul Sporları kapsamında yer alan Yıldızlar Futsal İl Birinciliği müsabakalarında dün final heyecanı yaşandı. Erzurum Yakutiye Spor Salonu'nda oynanan Yıldızlar Futsal final maçında İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu ve Aşkale İnkılap Ortaokulu karşı karşıya geldi. İki takım şampiyonluğu göğüslemek için kıyasıya mücadele etti.

Büyük bir heyecana sahne olan ve çok çekişmeli geçen final maçını 2-1 kazanan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokul'u bu yılda şampiyonluk ipini göğüsledi. Turnuva boyunca oynadığı tüm maçları kazanarak il birincisi olan İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu bu yılda bölge finallerinde Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.

İbrahim Hakkı Kubilay'dan büyük başarı! “12 ‘de 12”

Turnuvaya D Gurubunda katılan İbrahim Hakkı Kubilay Ortaokulu; Dadaş Kent Ortaokulu'nu- 6-0 / Kültür Ortaokulu'nu 3-2 / Pasinler Ortaokulu'nu ise 9-1 farklı skorlarla geçerek gruplardan lider olarak çıktı. Çeyrek finalde Zübeyde Hanım Ortaokulu'nu 7-3, yarı finalde Atatürk Ortaokulu'nu, 2--1 (penaltılarda) , finalde ise Aşkale Ortaokulu'nu 2-1 yenerek yenilgisiz şampiyon oldu.

İki yılda toplam 12 maç oynayan Kubilay Ortaokulu; çıktığı tüm müsabakalarda rakiplerini yenerek 12'de 12 yaptı ve ulaşılması zor büyük bir başarı elde etti.

On gün boyunca Yakutiye Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrencilerden yoğun ilgi gösterdi. Final maçında da; okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler tribünde yerlerini alarak futsalın yıldızlarını yalnız bırakmadı.

Dün tamamlanan müsabakalar sonucunda İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu şampiyon olarak Okul Sporları Futsal Yıldızlar Turnuvası'nda il birincisi olurken, Aşkale İnkılap Ortaokulu il ikincisi, Atatürk Ortaokulu ise il üçüncüsü oldu.

Şampiyon yıldızlardan örnek davranış

Turnuvanın finalinde hakemin bitiş düdüğü ile birlikte salonda bir tarafta sevinç bir tarafta da hüzün yaşandı. Maçı kazanarak şampiyon olan takımın oyuncuları sevinç çığlıkları atarken, kaybeden takımın oyuncuları mağlubiyetin verdiği üzüntüyle göz yaşlarına hakim olamadı.

Şampiyon takımın yıldızları, finalde aldıkları mağlubiyet ile üzülen rakip takım oyuncularını teselli ederek takdire şayan bir centilmenlik sergiledi. Şampiyonların bu örnek davranışları salonda bulanan taraflı tarafsız herkesten alkış aldı.

“Bizim çocuklar kaldıkları yerden devam ediyorlar”

Okullarının iki yıl üst üste il şampiyonu olmasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nihat Düzenli: “Şampiyon takımımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Finale yakışır güzel bir müsabaka izlettikleri için finalist iki takımı alkışlıyor ve kendilerini kutluyorum” dedi.

“Geçen yılın şampiyonu olarak katıldığımız turnuvada tüm takiplerini yenerek bu yılda aynı şekilde namağlup şampiyon olan bir takımın hocası olarak mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum” diyen beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Narin ise; “Özveriyle ve azimle çalışan bizim çocuklar kaldıkları yerden devam ediyor” dedi.

Beden hocası Hüseyin Narin: Bugün kazandığımız şampiyonlukla bu yılda il birincisi olduk. Önümüzdeki günlerde bölge finallerinde Erzurum'umuzu temsil edeceğiz Geçen yıl Erzincan'da oynanan bölge maçlarında verilen haksız kararlar neticesinde turnuvaya erken veda ettik ve Türkiye finallerine gidemedik. Umut ediyorum ki bu yıl daha adil bir ortamda maçlarımızı oynarız. Bu yıl Kars'ta oynayacağımız maçlara daha hırslı ve istekli gideceğiz. Geçen yıldan yarım kalan bir işimiz var. İnanıyorum ki bizim çocuklarımız ilimizi temsil noktasında iyi sonuçlar alacaktır. Bizim çocuklar bunu başaracak ve yarım kalan işimizi tamlayacaklar. Onlara çok güveniyorum. Çünkü asıl hedefimiz Türkiye Finalleri” diye konuştu.

Narin; “Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan okul müdürümüz Nihat Düzenli hocamıza ve okul idarecilerimize, maçlarda bizleri yalnız bırakmayarak desteklemeye gelen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize takımım adına teşekkür ediyorum” dedi.